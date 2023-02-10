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Посол Андреев назвал Польшу транзитным коридором для переброски военной техники на Украину

Армия
Посол Андреев назвал Польшу транзитным коридором для переброски военной техники на Украину

Посол РФ в Варшаве Сергей Андреев заявил, что около 90% западной военной техники, которая поставляется Украине, проходит через Польшу.

По его словам, эта страна является своего рода транзитным коридором для ее переброски. Он также добавил, что Польша выступает в качестве хаба для иностранных наемников. Дипломат напомнил, что именно там работает основная часть миссии ЕС по оказанию помощи Киеву.

«Польша выполняет самые разнообразные функции по обеспечению западной военной поддержки Украины», — объяснил Антонов.

Он подчеркнул, что на польской территории также расположены предприятия для ремонта военной техники западного производства.
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