АвтоВАЗ запустил предсерийное производство новой Lada Vesta

Концерн «АвтоВАЗ» приступил к предсерийному выпуску Lada Vesta NG на своем основном заводе в Тольятти. Об этом говорится в сообщении пресс-службы правительства Самарской области.
Посвященное запуску мероприятие посетили президент компании Максим Соколов и губернатор региона Дмитрий Азаров.
Согласно планам предприятия, серийный выпуск начнется в начале первого месяца весны. А уже в апреле новые модели поступят в продажу.
Производство флагманского семейства Lada Vesta был приостановлен весной 2022 года из-за проблем с комплектующим. В августе АвтоВАЗ принял решение перенести создание модели с завода «Lada Ижевск» на главную площадку в Тольятти.
В конце января стало известно, что в ближайшее время АвтоВАЗ сможет выпускать машины только в трех цветах: белом, черном и темно-зеленом. Другие варианты расцветки пока недоступны из-за проблем с поставками краски, передает INFOX.