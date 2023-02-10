Наконец-то всем стало понятно: что Путин сказал о будущем лесной отрасли в Поморье

Лесной регион стал центром принятия стратегических решений в отрасли. Для Архангельской области трудно переоценить приезд Президента.
Мы в течение года пытались привлечь внимание правительства к вопросам решения проблем ЛПК особенно на Северо — Западе России, где предприятия ЛПК оказались в тяжёлой ситуации в связи с отказом бывших партнёров от экспорта нашей продукции.
Сегодня президент предложил конкретные меры по поддержке отрасли. Это и перевод мазутных и угольных котелен на пеллеты и выделение финансирования на эти цели. Так же поддержаны предложения по логистике через порт Санкт-Петербург и необходимость помощи с вывозом нашей продукции из региона вагонами РЖД. Также актуален для нас вопрос развития деревянного домостроения, создания и участие наших компаний в ипотечных программах. Ну и самое главное, что наконец то всем стало понятно, что лесопромышленному комплексу России будет уделяться внимание, как отрасли, сегодня об этом ясно дал понять Владимир Путин. Будем и дальше совместно с Правительством РФ создавать условия для развития лесопромышленного комплекса в России, в частности, еще предстоит вернуться к вопросу строительства лесных дорог.
Субсидиями на перевозки пользуются сегодня все компании ЛПК и это одна из самых действенных мер поддержки. Единственное есть мнение, что субсидии распределяются не совсем корректно, т е всем одинаково. В итоге у малого бизнеса покрывается до 80% затрат на логистику, а у крупного до 10%.
Вопросы по пеллетам не решались вообще, мы более года поднимаем этот вопрос, но он находится, в сфере минфина, минприроды, минтэк, минэкономики и не одно ведомство не хотело этим заниматься, а дать им такое поручение мог конечно только президент
Строительство деревянных домов так же сталкивалось с преодолением проблем в части безопасности и создания нормативной базы, сегодня президент ясно дал понять, что этим надо заниматься правительству.
Все принятые меры безусловно сразу дадут толчок для стабилизации ситуации, президент назвал конкретные цифры для перевода котелен на биотопливо, если будет решён вопрос с субсидиями логистики через порт Санкт-Петербург то эта мера так же станет востребованной. То что касается домостроение, то у Сегежи уже построен завод в Соколе и они могут сразу этим заниматься, по моей информации группа компаний УЛК так же заинтересована в этой программе. Более того УЛК и так строит новые котельные на пеллетах и щепе в Устьянском районе, при наличии программы данная работа будет продолжена. Плюс к этому мы сможем сохранить рабочие места на пеллетных заводах, не маловажен и экологический аспект
Так же решён вопрос и с арендой по факту, пока предложена отсрочка, но и возможность списания задолженности будет предусмотрена.