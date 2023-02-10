Наконец-то всем стало понятно: что Путин сказал о будущем лесной отрасли в Поморье

Сегодня президент предложил конкретные меры по поддержке отрасли. Это и перевод мазутных и угольных котелен на пеллеты и выделение финансирования на эти цели. Так же поддержаны предложения по логистике через порт Санкт-Петербург и необходимость помощи с вывозом нашей продукции из региона вагонами РЖД. Также актуален для нас вопрос развития деревянного домостроения, создания и участие наших компаний в ипотечных программах. Ну и самое главное, что наконец то всем стало понятно, что лесопромышленному комплексу России будет уделяться внимание, как отрасли, сегодня об этом ясно дал понять Владимир Путин. Будем и дальше совместно с Правительством РФ создавать условия для развития лесопромышленного комплекса в России, в частности, еще предстоит вернуться к вопросу строительства лесных дорог.