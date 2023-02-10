РПК призвала сторонников приостановить операции в Турции на фоне землетрясения

Два землетрясения магнитудой 7,8 и 7,5 произошли на востоке Турции утром 6 февраля. По последней информации, трагедия унесла жизни более 19 000 жителей республики, при этом в соседней Сирии погибли более 3 300 человек. Спасательные работы все еще продолжаются. Сейсмологи предупреждают, что количество жертв будет расти, поскольку люди остаются под завалами в минусовую температуру.