РПК призвала сторонников приостановить операции в Турции на фоне землетрясения

«Рабочая партия Курдистана» (РПК) объявила об одностороннем прекращении огня на территории Турции после двух разрушительных землетрясений, сообщил один из лидеров военно-политической группировки Джемиль Байык.
«Мы призываем все наши силы, участвующие в боевых действиях, прекратить любую военную активность в Турции, в мегаполисах и городах», — говорится в заявлении руководителя РПК, опубликованном агентством ANF.
По словам Байыка, цель прекращения огня заключается в том, чтобы сосредоточить все возможные ресурсы для спасения мирных жителей на юго-востоке Турции, где проживает значительное курдское население.
«Тысячи наших людей все еще находятся под обломками. Наших людей нужно вытащить из-под обломков. Потому что сейчас зима, идет снег, льет дождь, погода холодная. Если их не вытащить из-под завалов, они могут умереть от холода. Поэтому каждый должен мобилизовать все свои ресурсы. Каждый должен мобилизоваться, чтобы спасти наших людей», — добавил он.
Лидер группировки также заявил, что курдские боевики не будут предпринимать никаких действий до тех пор, пока турецкое государство само не нападет на РПК. Соответствующее решение будет действовать, покуда боль курдского народа «не утихнет, а раны не заживут».
Два землетрясения магнитудой 7,8 и 7,5 произошли на востоке Турции утром 6 февраля. По последней информации, трагедия унесла жизни более 19 000 жителей республики, при этом в соседней Сирии погибли более 3 300 человек. Спасательные работы все еще продолжаются. Сейсмологи предупреждают, что количество жертв будет расти, поскольку люди остаются под завалами в минусовую температуру.
Анкара признает РПК террористической организацией и считает одной из главных угроз национальной безопасности. Турецкая армия борется с курдской группировкой как внутри страны, так и за пределами. В частности, ВС республики продолжают операцию «Коготь-замок» на севере Ирака.