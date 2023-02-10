Экс-владелец «Челси» Роман Абрамович хочет купить клуб в Бразилии

Бывший владелец лондонского «Челси» Роман Абрамович может купить один из латиноамериканских клубов. Российский бизнесмен обратил свое внимание сразу на несколько бразильских команд.
Основным вариантом для покупки является футбольный клуб «Лондрина», выступающий во втором по силе дивизионе Бразилии. Однако не исключен вариант, при котором Абрамович приобретет один из бразильских грандов. Россиянин оценивает возможности для покупки контрольного пакета акций «Атлетико Минейро», за который выступает Халк, или «Сан-Паулу», сообщает издание Fanaticos.
Напомним, Абрамовичу пришлось продать «Челси» еще весной 2022 года. Великобритания внесла россиянина в санкционный список в связи с началом специальной операции на территории Украины.