Экс-владелец «Челси» Роман Абрамович хочет купить клуб в Бразилии

Основным вариантом для покупки является футбольный клуб «Лондрина», выступающий во втором по силе дивизионе Бразилии. Однако не исключен вариант, при котором Абрамович приобретет один из бразильских грандов. Россиянин оценивает возможности для покупки контрольного пакета акций «Атлетико Минейро», за который выступает Халк, или «Сан-Паулу», сообщает издание Fanaticos.