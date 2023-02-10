Депутат Коломейцев признался, что забыл, когда последний раз отдыхал

По словам политика, для него самый лучший отдых — это работа, поэтому страну он не покидает и признается, что уже забыл, когда последний раз был в отпуске. Отдых за границей во время спецоперации, по мнению Коломейцева, лишний раз подчеркивает, что дурные привычки заразительны.