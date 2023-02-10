Депутат Коломейцев признался, что забыл, когда последний раз отдыхал

От российского предпринимателя Евгения Пригожина поступила инициатива запретить представителям депутатского корпуса посещать зарубежные страны в развлекательных целях. Актуальной эта проблема стала после скандала, связанного с публикациями в соцсетях депутатов, демонстрирующих предметы роскоши и отпуск за границей.
Предлагается ввести подобное ограничение на время специальной военной операции, без запрета на необходимые рабочие командировки.
Предложение Пригожина в беседе с ФАН прокомментировал депутат Государственной Думы Николай Коломейцев. Он считает, что его коллеги продолжат отдыхать за рубежом «до первых посадок».
По словам политика, для него самый лучший отдых — это работа, поэтому страну он не покидает и признается, что уже забыл, когда последний раз был в отпуске. Отдых за границей во время спецоперации, по мнению Коломейцева, лишний раз подчеркивает, что дурные привычки заразительны.
«Самопиар — это бич многих псевдополитиков, которые хотят казаться, а не быть. У меня лозунг быть, а не казаться. Когда деньги жмут карманы, ведь им не хочется ни на кого, кроме себя тратить, вот и получаются такие истории. Это болезнь, которую трудно лечить. Болезнь, которая заключается в том, чтобы не отказывать себе ни в чем. Думаю — это до первой посадки, кого-то хлопнут и все. Тогда они перестанут ездить. Сколько было историй с задержанием российских бизнесменов. Это (посадки), наверное, главное лекарство. Если они, конечно, не являются двойными агентами. Тут может и такое быть. Излишняя самоуверенность только балбесам присуща или двойным агентам», — считает депутат.
Ранее депутат Иванов рассказал, что считает красоты России богатейшими во всем мире.