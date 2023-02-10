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Депутат Коломейцев признался, что забыл, когда последний раз отдыхал

Политика
Депутат Коломейцев признался, что забыл, когда последний раз отдыхал

От российского предпринимателя Евгения Пригожина поступила инициатива запретить представителям депутатского корпуса посещать зарубежные страны в развлекательных целях. Актуальной эта проблема стала после скандала, связанного с публикациями в соцсетях депутатов, демонстрирующих предметы роскоши и отпуск за границей.

Предлагается ввести подобное ограничение на время специальной военной операции, без запрета на необходимые рабочие командировки.

Предложение Пригожина в беседе с ФАН прокомментировал депутат Государственной Думы Николай Коломейцев. Он считает, что его коллеги продолжат отдыхать за рубежом «до первых посадок».

По словам политика, для него самый лучший отдых — это работа, поэтому страну он не покидает и признается, что уже забыл, когда последний раз был в отпуске. Отдых за границей во время спецоперации, по мнению Коломейцева, лишний раз подчеркивает, что дурные привычки заразительны.

«Самопиар — это бич многих псевдополитиков, которые хотят казаться, а не быть. У меня лозунг быть, а не казаться. Когда деньги жмут карманы, ведь им не хочется ни на кого, кроме себя тратить, вот и получаются такие истории. Это болезнь, которую трудно лечить. Болезнь, которая заключается в том, чтобы не отказывать себе ни в чем. Думаю — это до первой посадки, кого-то хлопнут и все. Тогда они перестанут ездить. Сколько было историй с задержанием российских бизнесменов. Это (посадки), наверное, главное лекарство. Если они, конечно, не являются двойными агентами. Тут может и такое быть. Излишняя самоуверенность только балбесам присуща или двойным агентам», — считает депутат.

Ранее депутат Иванов рассказал, что считает красоты России богатейшими во всем мире.
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