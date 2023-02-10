Вопрос живучести: почему Зеленский просит истребители, но не интересуется вертолетами

Пока же Украина будет довольствоваться только танками, в отношении которых вопрос решен положительно, хотя и сопровождался весьма драматичными сценами на разных политических площадках. Даже Португалия, о танковых победах которой в обозримой истории никто никогда не слышал, уже заявила о своей готовности выделить Киеву три единицы техники. То есть, «танковая сделка» стала модным трендом в Европе, приверженность к которому позволяет идентифицировать друг друга по принципу «свой-чужой».