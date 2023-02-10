Вопрос живучести: почему Зеленский просит истребители, но не интересуется вертолетами

За громкими «военно-техническими» заявлениями, которыми сегодня обмениваются страны НАТО, мы слышим, что «пока не время» предоставлять Киеву самолеты боевой авиации. Мол, ситуация еще не дошла до той точки, когда ВСУ потребуются истребители и бомбардировщики западного производства.
Пока же Украина будет довольствоваться только танками, в отношении которых вопрос решен положительно, хотя и сопровождался весьма драматичными сценами на разных политических площадках. Даже Португалия, о танковых победах которой в обозримой истории никто никогда не слышал, уже заявила о своей готовности выделить Киеву три единицы техники. То есть, «танковая сделка» стала модным трендом в Европе, приверженность к которому позволяет идентифицировать друг друга по принципу «свой-чужой».
А вот с самолетами пока ясности нет, хотя совершенно конкретные намеки уже прозвучали. Даже были озвучены некие даты, в пределах которых Украина сможет стать «мощной авиационной державой», приняв от своих кураторов истребители. В Киеве даже заявили, что они (а не кто-то!) определились с желаемым типом самолета, который будет способен удовлетворить запросы командования Воздушных сил ВСУ.
Ожидаемо им стал F-16 Fighting Falcon — однодвигательный фронтовой истребитель четвертого поколения, когда-то бывший самым массовым в ВВС США и многих стран мира. Сегодня он постепенно уступает пальму первенства американскому истребителю пятого поколения F-35 Lightning-2. Его Вашингтон активно пытается продавать во всем мире, выдавая за самый мощный (и, соответственно, самый дорогой) из всех возможных.
Под F-16 Fighting Falcon, как заявили некоторые украинские спикеры, уже готовятся взлетно-посадочные полосы, способные обеспечивать полеты этих машин. Причем для наведения еще большего тумана источники «не разглашают», где именно, на каких уцелевших аэродромах готовятся принять американские машины.
Суета вокруг танков и истребителей затмевает наиболее значимый в текущем украинском положении вопрос — о поставках вертолетов, способных вести реальную борьбу с целями на поле боя.
Ведь, если разобраться, отбивать предполагаемое наступление российских сил подразделениям ВСУ было бы сподручнее при помощи боевых вертолетов огневой поддержки, способных точечно действовать против бронированной техники и в первую очередь танков. Вертолет вполне обеспечивает такую работу, если он оснащен соответствующим оборудованием и вооружением.
Тем более, что у стран, курирующих «украинскую государственность», есть вполне приличные вертолеты, снискавшие себе славу противотанкового средства, способного решать самый широкий круг задач. Например, США располагает AH-64A Apache, преимущественно принятым на вооружение армии, и AH-1W Super Cobra, в основном состоящим на вооружении Корпуса морской пехоты. Можно вспомнить итальянский A-129 Mangusta или франко-германский Tiger, которые, как и американские собратья, обладают двумя главными качествами: они и боевые, и «западные» — разработанные и произведенные странами, поддерживающими киевский режим.
В общем, вертолеты есть, а спроса на них нет. Можно долго гадать, почему так, однако стоит посмотреть на потери винтокрылых машин, которые понесли ВСУ за весь период СВО.
По данным израильской разведки, Украина потеряла 212 вертолетов. По мнению же российского Минобороны, было сбито 207 машин. В любом случае цифра не покидает границ статистической погрешности, а значит, можно считать, что она близка к истине. То есть, российские подразделения сухопутных войск, зенитно-ракетные войска и воздушно-космические силы уничтожили две сотни вертолетов — практически весь парк ВСУ, имевшийся на начало СВО, а также те машины, которые были переданы странами бывшего соцлагеря, имевшими на вооружении советские образцы.
Отсюда можно сделать вывод, что западные эксперты, столкнувшись лицом к лицу с настоящей эшелонированной противовоздушной обороной войск, а не той, какая им ранее противостояла в Ираке или Афганистане, увидели, насколько беззащитны в современном бою могут быть вертолеты. Особенно речь идет о тех единицах техники, которые не обладают комплексами обороны и спасения экипажей, подобными тем, что установлены на российских Ка-52.
Пока такая живучесть не будет обеспечена западным вертолетам, никаких разговоров об их использовании на Украине идти не будет.