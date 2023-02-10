Сейсмолог Акопян перечислил способы прогнозирования землетрясений

Землетрясения с помощью новых технологий можно прогнозировать с точностью до года. Определить место удается не всегда, заявил руководитель Международного центра глобального мониторинга сейсмического риска Самвел Акопян.
Эксперт отметил, что для прогнозирования нередко используются подходы, основанные на наблюдении предвестников.
«Они могут быть биологическими, химическими... и радиоактивность — все, что реагирует на изменение напряженного состояния земной коры», — сказал ученый в разговоре с НСН.
Ученый посчитал упомянутые технологии ненадежными, поскольку на практике время и место будущего землетрясения удается определить не всегда. Акопян добавил, что сотрудники его центра сейчас разрабатывают более совершенный способ прогнозирования, основанный на сейсмической энтропии.