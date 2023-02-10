Сейсмолог Акопян перечислил способы прогнозирования землетрясений

Ученый посчитал упомянутые технологии ненадежными, поскольку на практике время и место будущего землетрясения удается определить не всегда. Акопян добавил, что сотрудники его центра сейчас разрабатывают более совершенный способ прогнозирования, основанный на сейсмической энтропии.