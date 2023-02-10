Власти США выразили готовность к диалогу с Россией по ДСНВ

Официальный Вашингтон готов к диалогу с российской стороной в рамках Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Соответствующее заявление сделала замгоссекретаря Соединенных Штатов по контролю над вооружениями Бонни Дженкинс.
По ее словам, американская сторона недовольна тем, что Кремль связывает реализацию ДСНВ с напряженной обстановкой вокруг Киева. Тем не менее США жаждут диалога с РФ, подчеркнула Дженкинс в процессе общения с представителями СМИ.
«Наша цель — дать ясно понять, что мы готовы с ними встретиться, когда они готовы», — указала она.
Ранее сообщалось, что требования США возобновить инспекции в рамках ДСНВ выглядят особенно цинично. К такому выводу пришли в МИД России.