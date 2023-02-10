Аналитик Багманов: цены на нефть поддерживаются в условиях ограниченного предложения и роста спроса

Аналитик издания «Экономика сегодня» Александр Багманов рассказал о текущей ситуации на рынке: нефть, золото, рубль и доллар.
Сегодня ситуация на рынке следующая: по итогам вчерашнего дня цены на нефть закрылись снижением до 80,4, но сегодня цены на нефть чувствуют себя увереннее: почти на 3% в район отметки 86,50.
Из последних новостей: вице-премьер Новак также заявил, что Россия добровольно снизит на 500 тысяч баррелей в сутки добычу нефти с марта. Это поддержало цены, поскольку объем ограничен. Участники рынка ждут, что восстановление спроса в Китае будет идти. Максимально оно может проявить себя в первом квартале текущего года. В условиях ограниченного предложения и роста спроса цены на нефть получают поддержку.
Вышли данные по инфляции в Китае. В январе она показала рост на 2,1%, хотя ожидался рост на 2,2%. С одной стороны, это позитивная новость, но с другой — такие низкие темпы инфляции могут означать, что пока экономика в январе только-только пытается начать активно работать. В данном случае она еще не так набрала обороты.
По нефти ожидается, что рост продолжится.
Золото
По итогам вчерашнего дня оно закрылось снижением на 0,7% — опустилось с отметки 1875 в район отметки 1860. Пока золото остается под давлением. А в ФРС пока еще сохраняется жесткая политика, что давит на золото.
Также растут доходности 10-летних американских гособлигаций. Они поднялись почти на 3,7%.
Вчера выходили данные по количеству новых заявок по получению по безработице. Оно составило 196 тысяч. Это выше предыдущего значения — 183 тысячи. Это говорит о проблемах в экономике США и в остывании рынка. Это может несколько поддержать золото, но пока оно находится под давлением.
Рубль
Рубль по отношению к доллару вчера закрылся снижением на 1%. Доллар подрос с отметки примерно 72 в район отметки 73. Сегодня рубль чуть укрепляется к уровню примерно 72-70. Собственно, ослабление рубля было связано прежде всего с падением на экспортной выручке. Она была вызвана введенными эмбарго на нефть и нефтепродукты, а также эмбарго цен. ЦБ вчера представил оценку счета текущих операций. В январе профицит составил 8 млрд долларов, что на 58% ниже аналогичного периода 2022 года. Но в целом профицит сохраняется, это позитивно для рубля, то есть приток валюты все равно большой.
То, что профицит есть, новость все-таки больше положительная для рубля. Плюс ЦБ продолжает интервенции: продает юани на рынке.
В центре внимания заседание Банка России. Ожидается, что ключевую ставку оставят в районе 7,5%, но будет важна риторика по денежно-кредитной политике. Могут быть некоторые ужесточения, поскольку пытается разогнаться инфляция, а рубль слабеет. Ставку могут уже весной начать получать.
К юаню рубль остается в диапазоне к 10-11, сегодня укрепился до уровня 10, 9 за юань.