Аналитик Багманов: цены на нефть поддерживаются в условиях ограниченного предложения и роста спроса

Рубль по отношению к доллару вчера закрылся снижением на 1%. Доллар подрос с отметки примерно 72 в район отметки 73. Сегодня рубль чуть укрепляется к уровню примерно 72-70. Собственно, ослабление рубля было связано прежде всего с падением на экспортной выручке. Она была вызвана введенными эмбарго на нефть и нефтепродукты, а также эмбарго цен. ЦБ вчера представил оценку счета текущих операций. В январе профицит составил 8 млрд долларов, что на 58% ниже аналогичного периода 2022 года. Но в целом профицит сохраняется, это позитивно для рубля, то есть приток валюты все равно большой.