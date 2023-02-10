Собянин рассказал о проекте цифрового взаимодействия роддомов и поликлиник в Москве

Проект цифрового взаимодействия родильных домов и поликлиник реализован в Москве. О нем рассказал мэр российской столицы Сергей Собянин.
По его словам, теперь все сведения о новорожденных в Москве автоматически передаются в детские поликлиники в электронном виде. Это произошло благодаря подключению роддомов к Единой медицинской информационной аналитической системе (ЕМИАС).
В своем Telegram-канале Собянин написал, что поликлиники получают информацию о новорожденных, а также заявки на первичный патронажный осмотр. Эта мера позволяет уделять больше времени новорожденным, а не заполнению бумаг.
Данные из системы доступны не только медикам, но и родителям. Ознакомиться с ними они могут в онлайн-формате.