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Жители Москвы выбрали названия для семи строящихся станций метро

Общество
Жители Москвы выбрали названия для семи строящихся станций метро

Строящиеся станции Московского метрополитена получили названия. Об этом заявил мэр российской столицы Сергей Собянин. По его словам, названия были выбраны самими москвичами в рамках проекта «Активный гражданин».

Глава города отметил, что названия получили семь станций метро. На Троицкой линии метрополитена появятся станции «Троицк» и «Корниловская», а на Бирюлевской линии — «Остров Мечты» и «Бирюлево». Новые станции также откроют на Рублево-Архангельской и Солнцевской линиях. Они получат названия «Бульвар Генерала Карбышева», «Пыхтино» и «Аэропорт Внуково».

Сергей Собянин ранее доложил президенту России Владимиру Путину о завершении строительства Большой кольцевой линии метро. Это крупнейший в мире проект в области метростроения. Длина кольца составляет примерно 70 километров.
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