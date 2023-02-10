Жители Москвы выбрали названия для семи строящихся станций метро

Глава города отметил, что названия получили семь станций метро. На Троицкой линии метрополитена появятся станции «Троицк» и «Корниловская», а на Бирюлевской линии — «Остров Мечты» и «Бирюлево». Новые станции также откроют на Рублево-Архангельской и Солнцевской линиях. Они получат названия «Бульвар Генерала Карбышева», «Пыхтино» и «Аэропорт Внуково».