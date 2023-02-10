События на Украине к 21:00 10 февраля: новые удары по инфраструктуре, началась эвакуация из Угледара

Международная редакция Федерального агентства новостей сообщает о ситуации, сложившейся на Украине и в Донбассе к утру 10 февраля.
Россия
Заявления Минобороны РФ
Министерство обороны России в ходе брифинга сообщило о полном освобождении населенного пункта Двуречное в Харьковской области. Отмечается, что ударами авиации и огнем артиллерии было нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в районах Гряниковки и Берестового на Харьковщине, а также Новоселовского в Луганской Народной Республике (ЛНР). Потери противника составили более 70 военнослужащих, 2 боевые машины пехоты, 2 автомобиля, артиллерийская система М777 и гаубица Д-30.
Были поражены подразделения и скопления техники ВСУ на Лиманском, Донецком, Южно-Донецком и Херсонском направлениях. Украинские войска потеряли в совокупности порядка 345 военнослужащих, а также большое количество техники. В Харьковской, Днепропетровской областях, а также Донецкой Народной Республике (ДНР) уничтожены 6 складов боеприпасов ВСУ.
Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражены 89 артподразделений, живая сила и военная техника в 122 районах. В ДНР поражены пункт управления и склад ракетно-артиллерийского вооружения украинской армии.
Истребительной авиацией ВКС РФ в Запорожской области сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины. Средствами противовоздушной обороны уничтожены 12 беспилотных летательных аппаратов ВСУ, сбиты 14 снарядов реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS.
Запорожская область
В регионе задержаны члены преступной группы, занимавшейся рейдерскими захватами, разбоем, вымогательством и похищением людей, сообщает RT со ссылкой на источники в спецслужбах. В ходе обыска у задержанных изъяли оружие, гранаты, дымовые шашки и боеприпасы.
Херсонская область
Военнослужащие ВС РФ отразили высадку ДРГ ВСУ на левобережье Днепра. Украинские диверсанты были обнаружены при помощи беспилотника при попытке подхода к берегу. Группа была уничтожена огнем из стрелкового оружия.
В Херсонской области введено денежное вознаграждение за сдачу нелегального оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. Опубликован соответствующий указ врио губернатора.
Донбасс
В течение дня украинские войска открывали огонь по Донецку, а также населенным пунктам Александровка, Луганское, Озеряновка, Новобахмутовка, Горловка, Макеевка, Майорск, Михайловка. В результате атак в Александровке сгорел жилой дом, в Луганском повреждена жилая застройка, а также газопровод и ЛЭП, в Горловке зафиксированы повреждения инфраструктуры Мичуринской исправительной колонии.
Врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил о начале эвакуации гражданских лиц из Угледара в Волноваху, а также заявил, что российские подразделения закрепились в южной части Угледара. Тем не менее Киев продолжает переброску резервов в город, а также пытается обустроить новые линии обороны за его пределами.
Он также рассказал, что обстановка на линии соприкосновения в ДНР остается стабильно напряженной. Так, например, подчеркнул чиновник, Киев продолжает переброску сил в Марьинку, не сдавая позиций.
Кроме того, по словам Пушилина, в республике принято решение о механизме национализации предприятий украинских олигархов в ДНР. Врио главы региона заявил, что все они перешли в собственность РФ.
Жителей ЛНР и ДНР освободят от обязательства подтверждать знание русского языка для получения вида на жительство.
Украина
ВС РФ днем нанесли новую серию ударов по инфраструктурным объектам Украины. Согласно заявлению мэра Киева Виталия Кличко, в результате обстрела повреждены столичные электросети. Министр энергетики Украины Герман Галущенко объявил, что под ударами оказались объекты тепловой и гидрогенерации, а также высоковольтная инфраструктура в 6 областях, во многих регионах введены аварийные отключения. Наиболее тяжелая ситуация, по его словам, складывается в Харьковской, Хмельницкой и подконтрольной Киеву части Запорожской области. Энергохолдинг ДТЭК заявляет о 4 поврежденных теплоэлектростанциях.
В Днепропетровске приостановлена работа электротранспорта и наружного освещения, заявил мэр Борис Филатов. При этом, отметил он, графики отключений для населения остаются плановыми.
Пять заместителей главы украинского МВД подали в отставку. Речь идет об Игоре Бондаренко, Екатерине Павличенко, Богдане Драпьятом, Мэри Акопян и Сергее Гончарове. Информацию об увольнениях подтвердили в пресс-службе ведомства, пишет «РБК Украина».
Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщил, что Киев не получал предложений, предусматривающих территориальные уступки в обмен на заключение мира. Ранее соответствующие утверждения, появившиеся в швейцарских СМИ, назвали «уткой» в Кремле.
Польша инициирует в ЕС совместную закупку боеприпасов для Украины, заявил польский премьер Матеуш Моравецкий. По его мнению, такая инициатива была бы в интересах стран Евросоюза, НАТО и Украины.
Власти Черногории подсчитали, что с начала спецоперации РФ передали Киеву гуманитарной, материальной и военной помощи на более чем 10 миллионов евро.
Власти Швейцарии отклонили запрос Испании на передачу Киеву зенитных орудий местного производства, сообщил пресс-секретарь государственного секретариата по экономике Фабиан Майенфиш. По его словам, такое решение было принято в соответствии с нейтралитетом Берна.