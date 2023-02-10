События на Украине к 21:00 10 февраля: новые удары по инфраструктуре, началась эвакуация из Угледара

Министерство обороны России в ходе брифинга сообщило о полном освобождении населенного пункта Двуречное в Харьковской области. Отмечается, что ударами авиации и огнем артиллерии было нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в районах Гряниковки и Берестового на Харьковщине, а также Новоселовского в Луганской Народной Республике (ЛНР). Потери противника составили более 70 военнослужащих, 2 боевые машины пехоты, 2 автомобиля, артиллерийская система М777 и гаубица Д-30.