Экс-глава Федерации футбола Франции предлагал сотрудницам секс втроем

Кроме этого, 81-летний Ле Грэ требовал от своих сотрудниц чаще надевать короткие юбки и платья. Нередки случаи, когда нетрезвый уже бывший президент FFF приглашал к себе в номер сотрудниц во время рабочих поездок и предлагал заняться сексом втроем, передает Radio France. В ходе расследования было допрошено уже 103 человека.