Экс-глава Федерации футбола Франции предлагал сотрудницам секс втроем

Бывший президент Федерации футбола Франции (FFF) Ноэль Ле Грэ хотел заняться сексом втроем со своими сотрудницами. Об этом функционер говорил лично девушкам.
Кроме этого, 81-летний Ле Грэ требовал от своих сотрудниц чаще надевать короткие юбки и платья. Нередки случаи, когда нетрезвый уже бывший президент FFF приглашал к себе в номер сотрудниц во время рабочих поездок и предлагал заняться сексом втроем, передает Radio France. В ходе расследования было допрошено уже 103 человека.
Ранее исполнительный комитет FFF принял единогласное решение об отстранении Ле Грэ от занимаемой им должности. Специалист попал под шквал критики за неприятные высказывания в адрес бывшего наставника мадридского «Реала» Зинедина Зидана.