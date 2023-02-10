Киев собирается продавать «конфискованные» российские активы на аукционах

Правительство Украины одобрило порядок продажи конфискованных российских активов и имущества. Об этом заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль.
По его словам, Киев заблокировал и «конфисковал сотни объектов», принадлежавших властям или олигархам России на территории Украины. Многие из этих объектов сейчас простаивают.
Украинский кабмин запустит открытые аукционы, где местный или зарубежный бизнес сумеет приобрести эти объекты. Все деньги от продажи поступят на восстановление энергосистемы и экономики Украины.
Шмыгаль также отметил, что аукционы будут проводиться по тому же принципу, что и малая приватизация. Отвечать за них станет Фонд госимущества.