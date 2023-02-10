Финские правоохранители задержали гражданина России, три года жившего в Шенгенской зоне без визы

Сотрудники пограничной службы Финляндии взяли под стражу россиянина, который в течение трех лет находился в Шенгенской зоне без соответствующей визы. Об этом сообщило издание ТАСС со ссылкой на заявление ведомства.
По имеющейся информации, задержание состоялось 8 февраля на пропускном пункте «Ваалимаа». Гражданин России привлек внимание правоохранителей при попытке выехать из Финляндии.
В результате нарушителю запретили посещать государства Шенгенского соглашения в течение следующих трех лет. При этом в погранслужбе республики не стали раскрывать личную информацию задержанного.
Представители ведомства добавили, что за последний год на российско-финской границе в районе пункта «Ваалимаа» участились аналогичные случаи. Согласно заявлению, пограничники регулярно останавливают иностранцев из-за превышения разрешенных сроков нахождения в Шенгенской зоне.
Меж тем стало известно, что Хельсинки не исключают возможность передачи истребителей Киеву. По словам премьер-министра страны Санны Марин, власти готовы оказать Украине поддержку любыми доступными методами.