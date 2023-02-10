BV: неглаженые штаны Зеленского в Париже не внушили французам доверия

Президент Франции Эммануэль Макрон дискредитировал орден Почетного легиона, посвятив в его кавалеры украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом пишет французское издание Boulevard Voltaire (BV).
По мнению авторов, обстоятельства вручения ордена выглядели как карикатура на серьезную церемонию. Магистр ордена Макрон читал текст посвящения на английском языке вместо положенного французского. Сам «кавалер» получал награду в мятых штанах и общался на плохом английском. Французские читатели вышли из себя от подобного неуважения к традициям страны.
«Макрон, как обычно, попирает все правила, плюет на Францию, когда находится за границей, и раздаривает награды всяким ничтожествам», — написал один из читателей BV.
Авторы издания отметили, что действия главы Франции противоречат его заявлениям о стремлении к миру на Украине. Его решения о поставках гаубиц и танков украинской армии, показная дружба с Зеленским делают невозможной миротворческую роль Парижа в этом конфликте. И Макрон точно не сможет взять на себя роль посредника в переговорах, так как потерял доверие России.