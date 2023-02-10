BV: неглаженые штаны Зеленского в Париже не внушили французам доверия

Авторы издания отметили, что действия главы Франции противоречат его заявлениям о стремлении к миру на Украине. Его решения о поставках гаубиц и танков украинской армии, показная дружба с Зеленским делают невозможной миротворческую роль Парижа в этом конфликте. И Макрон точно не сможет взять на себя роль посредника в переговорах, так как потерял доверие России.