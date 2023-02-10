Корнилов: выступление Роджера Уотерса в ООН произвело эффект разорвавшейся бомбы

Один из основателей группы Pink Floyd Роджер Уотерс по приглашению России выступил 8 февраля на заседании Совбеза Организации Объединенных Наций. Пятнадцатиминутную речь легендарного британца прокомментировал политический обозреватель Владимир Корнилов в эксклюзивном интервью ФАН, заявив, что наполненная эмоциями и смыслом, она была растиражированна практически всеми ведущими СМИ мира:
«Я посмотрел на реакцию западной прессы. Это произвело эффект информационной бомбы. То есть, его цитирует, если не на первых полосах, то, во всяком случае, ему введена значительная часть медийного пространства. В основном его ругают, критикуют, кто-то над ним насмехается, но тем не менее шума это выступление наделало».
Рок-музыкант в частности заявил, что стал еще больше уважать президента РФ Владимира Путина. Он подчеркнул, что глава государства руководит страной во благо всего народа России.
Больше всего собеседника ФАН поразило как, казалось бы, самая сенсационная статья Сеймура Херша (американский журналист и правозащитник — прим. ред.) о причастности США к диверсиям на «Северных потоках» уступила в популярности речи Уотерса.
«Во-первых, эту тему как раз и стараются замолчать. Во-вторых, значит, музыкант задел за живое, зацепил», — отметил политолог.
Он похвалил российскую делегации за организацию выступления известного исполнителя в ООН. В будущем следует продолжить эту практику, и привлекать как можно больше представителей западного мира, которые бы открыто говорили правду от лица здравого смысла.
«Многое зависит от того, насколько часто и эффективно мы будем задействовать подобные методы общения с западной аудитории. Необходимо действительно как можно чаще обращать внимание на выступления подобных деятелей, обращаться к ним напрямую, работать с ними, протягивать руку поддержки, если нужно. То есть, мы должны работать активно в этом направлении и не думать о том, что мы не можем пробить информационную брешь в той информационной блокаде, которую вокруг России пытаются восстановить на Западе», — заключил собеседник ФАН.
Уотерс в интервью газете Telegraph ранее признался, что еще недавно несправедливо считал Путина «гангстером». Музыкант встал на сторону России в ее конфликте с Украиной.