«Поражение гарантированно»: Вассерман предложил Украине расставаться с территорией «по кусочку»

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в свое время сорвал возможные переговоры между Москвой и Киевом. Об этом в интервью ФАН заявил депутат Государственной думы Анатолий Вассерман.
Ранее советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что никакая сторона не предлагала Киеву план, предусматривающий территориальные уступки со стороны Украины в обмен на мир.
«Планы подобного рода в свое время оглашали многие, — заметил депутат. — Однако был ли хотя бы один из них серьезно предложен на рассмотрение руководству террористической организации «Украина» — неизвестно. На то она и террористическая организация, чтобы держать в тайне свою «внутреннюю кухню»! Но, возможно, действительно никто так и не рискнул сказать этим отморозкам правду, а именно, что, раз уж поражение гарантированно, то лучше расстаться со своей территорией постепенно, по кусочку, а не со всей сразу».
Парламентарий также оценил вероятность принятия Киевом плана, предусматривающего территориальные уступки со стороны Украины в обмен на мир, если тот все-таки появится.
«Должен напомнить, что в то время, когда украинское руководство уже практически было готово идти на переговоры с Москвой, в Киев тут же вылетел премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, где заявил — в переводе с дипломатического на русский — что Украина должна воевать с Россией до последнего украинца, — заявил Вассерман. — И я думаю, что те представители украинских элит, которые считают иначе, рискуют попросту не дожить до капитуляции Киева».
Ранее ФАН писал, что болгары высказались против помощи Украине и обвинили Запад в «тушении огня бензином».