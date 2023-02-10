Еще одна российская семья может находиться под завалами в Турции после землетрясения

Еще одна российская семья может находиться под завалами в турецком Хатае. По предварительным данным, 33-летние супруги, их маленькая дочь и бабушка перестали выходить на связь после землетрясения, сообщает Москва 24.
По данным СМИ, пара познакомилась в Москве. Позже они поженились и переехали жить в Турцию. Родственники выразили надежду, что семья жива. Официальной информации о произошедшем пока нет.
Ранее сотрудники МЧС нашли граждан России без признаков жизни при разборе завалов в Хатае. Жертвами землетрясения стали супруги и двое детей.