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Еще одна российская семья может находиться под завалами в Турции после землетрясения

Происшествия
Еще одна российская семья может находиться под завалами в Турции после землетрясения

Еще одна российская семья может находиться под завалами в турецком Хатае. По предварительным данным, 33-летние супруги, их маленькая дочь и бабушка перестали выходить на связь после землетрясения, сообщает Москва 24.

По данным СМИ, пара познакомилась в Москве. Позже они поженились и переехали жить в Турцию. Родственники выразили надежду, что семья жива. Официальной информации о произошедшем пока нет.

Ранее сотрудники МЧС нашли граждан России без признаков жизни при разборе завалов в Хатае. Жертвами землетрясения стали супруги и двое детей.
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