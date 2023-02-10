Ученые Университета Хасселта предупредили об опасности соли для иммунитета

Результаты исследования, проведенного учеными, были опубликованы в издании Cell Metabolism. Согласно тексту научной публикации, чрезмерное употребление соли нарушает энергетический метаболизм в ключевых иммунных регуляторах. Эти регуляторы называют Т-клетками. Они отвечают за поддержание баланса в организме, контролируя иммунные реакции.