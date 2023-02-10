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Ученые Университета Хасселта предупредили об опасности соли для иммунитета

Общество
Ученые Университета Хасселта предупредили об опасности соли для иммунитета

Употребление продуктов, содержащих в себе чрезмерное количество соли, пагубно влияет на иммунную систему человека. К такому выводу пришли специалисты Университета Хасселта, расположенного в Бельгии.

Результаты исследования, проведенного учеными, были опубликованы в издании Cell Metabolism. Согласно тексту научной публикации, чрезмерное употребление соли нарушает энергетический метаболизм в ключевых иммунных регуляторах. Эти регуляторы называют Т-клетками. Они отвечают за поддержание баланса в организме, контролируя иммунные реакции.

Подчеркивается, что нарушения функциональности Т-клеток являются одной из основных причин развития аутоиммунных заболеваний. Врачи рекомендуют внимательно следить за своим рационом питания и избегать чрезмерного потребления соленых продуктов.
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