Ученые Университета Хасселта предупредили об опасности соли для иммунитета

Употребление продуктов, содержащих в себе чрезмерное количество соли, пагубно влияет на иммунную систему человека. К такому выводу пришли специалисты Университета Хасселта, расположенного в Бельгии.
Результаты исследования, проведенного учеными, были опубликованы в издании Cell Metabolism. Согласно тексту научной публикации, чрезмерное употребление соли нарушает энергетический метаболизм в ключевых иммунных регуляторах. Эти регуляторы называют Т-клетками. Они отвечают за поддержание баланса в организме, контролируя иммунные реакции.
Подчеркивается, что нарушения функциональности Т-клеток являются одной из основных причин развития аутоиммунных заболеваний. Врачи рекомендуют внимательно следить за своим рационом питания и избегать чрезмерного потребления соленых продуктов.