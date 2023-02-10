«Главное — интересы пользователей»: Дмитрий Илюхин рассказал о преимуществах соцсети ЯRUS

Что еще сделали разработчики ЯRUS, чтобы отличаться от предшественников и конкурентов? Отвечая на этот вопрос, Иван Добровольский сделал акцент на рекомендательной системе. В отличие от других площадок, ее не отдали полностью на откуп искусственному интеллекту. Алгоритм рекомендаций в ЯRUS основан, прежде всего, на выборе людей.