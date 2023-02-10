«Главное — интересы пользователей»: Дмитрий Илюхин рассказал о преимуществах соцсети ЯRUS

Интересы пользователей, уникальная монетизация и возможность полностью заменить русскоязычный контент YouTube. О преимуществах новой российской социальной сети и почему не нужно бояться ухода зарубежных площадок с отечественного интернет-пространства рассказали руководитель социальной сети ЯRUS Иван Добровольский и основатель и директор по разработке социальной сети ЯRUS Дмитрий Илюхин. Разговор состоялся в эфире программы «Что будет» на волнах радиостанции «Комсомольская правда».
Ведущие программы задавали своим гостям самые разнообразные вопросы. Игорь Виттель в прошлом сам занимался программированием, поэтому имеет свою точку зрения про новые российские IT-проекты. Его интересовало, что такого особенного может предложить российским пользователям социальная сеть ЯRUS и станет ли это достойной альтернативой запрещенным западным площадкам.
«В марте прошлого года мы увидели большой приток россиян, которые заметили в нас самобытность. В последних версиях нашего приложения мы показали новую главную ленту, куда собираются все типы интересного для пользователя контента. Это наша уникальная особенность – то, что отличает нас от других, в том числе западных аналогов. И мы верим, что это можно развивать», — ответил Дмитрий Илюхин, основатель и директор по разработке социальной сети ЯRUS.
Что еще сделали разработчики ЯRUS, чтобы отличаться от предшественников и конкурентов? Отвечая на этот вопрос, Иван Добровольский сделал акцент на рекомендательной системе. В отличие от других площадок, ее не отдали полностью на откуп искусственному интеллекту. Алгоритм рекомендаций в ЯRUS основан, прежде всего, на выборе людей.
Одним из важных достижений команды ЯRUS руководитель социальной сети назвал новую систему монетизации. Она выгодно отличается от других платформ и позволит блогерам зарабатывать на качественном видеоконтенте.
«Мы платим за просмотры примерно столько, сколько до закрытия монетизации в России платил нашим блогерам YouTube. Любой блогер может зарабатывать в ЯRUS, если его видео соберут от 1000 просмотров. Начиная от 100 тысяч просмотров, у нас предусмотрены дополнительные выплаты. Также мы готовы платить известным блогерам, если они перейдут на нашу площадку со своей аудиторией», — заявил Иван Добровольский, руководитель социальной сети ЯRUS.
Иван Панкин поднял тему, давно волнующую всех россиян: заблокируют ли в нашей стране YouTube. Дмитрий Илюхин уверен, что социальная сеть ЯRUS может предложить многочисленным поклонникам гугловского видеохостинга альтернативную замену.
«У нас вся инфраструктура для этого выстроена изначально. Мы умеем обрабатывать видео, собирать с других площадок, загружать, транскодировать, хранить огромные массивы данных. Те, кто приходит к нам за просмотром видеоконтента, его получают. Кто хочет публиковать свой материал, тоже проблем не испытывают», — объяснил Дмитрий Илюхин, основатель и директор по разработке социальной сети ЯRUS.
Руководители резюмировали, что ЯRUS не преследует цель заменить все соцсети. Пользователей в России хватит на всех. Важно только придерживаться своего вектора развития. ЯRUS ориентирован на интересы. Это уютная социальная сеть, где каждый может найти свое.
Полную версию интервью слушайте в социальной сети ЯRUS и на официальном сайте радиостанции «Комсомольская правда».