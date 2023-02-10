Певица Наталия Гулькина заявила, что ей нет дела до сбежавшей из России Пугачевой

Эстрадная певица Наталия Гулькина высказалась насчет сбежавшей из России коллеги Аллы Пугачевой. По словам артистки, она не имеет ничего против исполнительницы.
Гулькина подчеркнула, что артист чаще всего всю свою жизнь не принадлежит себе, а потому побег Примадонны артистка восприняла как попытку пожить для себя.
«Не считаю, что Алла предала фанатов. При чем здесь фанаты. Разве есть сегодня у Пугачевой фанаты? Это ненормально, когда человек живет жизнью другого. И мне абсолютно безразличны уехавшие звезды. Это их дело», — заявила она в беседе с порталом StarHit.
Гулькина 30 января презентовала свой клип на композицию «Я просто женщина», в котором актер и блогер Станислав Садальский сыграл ее мужа.