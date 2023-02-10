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Билл Гейтс считает, что появление бота ChatGPT сравнимо с изобретением компьютера

Технологии
Билл Гейтс считает, что появление бота ChatGPT сравнимо с изобретением компьютера

Один из основателей корпорации Microsoft Билл Гейтс оценил появление чат-бота с искусственным интеллектом ChatGPT. Бизнесмен сравнил это событие с изобретением персонального компьютера.

Гейтс нашел плюсы в развитии искусственного интеллекта. Он отметил, что раньше выполнялись задачи по чтению и написанию, а теперь нейросеть способна понять содержание, передает немецкая газета Handelsblatt.

«Это так же важно, как ПК и интернет. Это будет обсуждаться, это самая горячая тема 2023 года», — поделился мнением бизнесмен в разговоре с Forbes.

Отметим, что возможности нейросети испытывают пользователи по всему миру. Ранее российский студент рассказал, как применил искусственный интеллект при написании диплома.
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