Билл Гейтс считает, что появление бота ChatGPT сравнимо с изобретением компьютера

Один из основателей корпорации Microsoft Билл Гейтс оценил появление чат-бота с искусственным интеллектом ChatGPT. Бизнесмен сравнил это событие с изобретением персонального компьютера.
Гейтс нашел плюсы в развитии искусственного интеллекта. Он отметил, что раньше выполнялись задачи по чтению и написанию, а теперь нейросеть способна понять содержание, передает немецкая газета Handelsblatt.
«Это так же важно, как ПК и интернет. Это будет обсуждаться, это самая горячая тема 2023 года», — поделился мнением бизнесмен в разговоре с Forbes.
Отметим, что возможности нейросети испытывают пользователи по всему миру. Ранее российский студент рассказал, как применил искусственный интеллект при написании диплома.