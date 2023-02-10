Посол Антонов: власти России добиваются налаживания прагматичных отношений с США

В пятницу, 10 февраля, он принял участие в возложении венка к могиле государственного деятеля времен Российской империи Александра Бодиско. Памятное мероприятие, состоявшееся у обелиска в американской столице, было приурочено к празднованию Дня дипломатического работника РФ.