Посол Антонов: власти России добиваются налаживания прагматичных отношений с США

Москва стремится к налаживанию нормальных и прагматичных отношений с Вашингтоном. Такое заявление сделал посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов.
В пятницу, 10 февраля, он принял участие в возложении венка к могиле государственного деятеля времен Российской империи Александра Бодиско. Памятное мероприятие, состоявшееся у обелиска в американской столице, было приурочено к празднованию Дня дипломатического работника РФ.
При этом, общаясь с журналистами, Анатолий Антонов подчеркнул желание Москвы наладить отношения с Вашингтоном. По его словам, цель Кремля — добиться мироустройства, основанного на принципах справедливости и неделимости безопасности.
«Такого мироустройства, в котором уважались бы национальные интересы каждого государства, чтобы там не было ни "первых", ни "вторых", отношения были бы между государствами равноправными, взаимоуважительными», — добавил посол.
Ранее возложение цветов прошло у памятника графу Николаю Игнатову, установленному в болгарской столице. В акции приняли участие российские дипломаты во главе с послом Элеонорой Митрофановой, а также представители местных политических партий.