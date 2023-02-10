Сервис OneTwoTrip перечислил направления для отдыха россиян с легким оформлением визы

Россиянам рассказали, какие популярные зарубежные курорты без трудностей с оформлением визы остаются по-прежнему доступны. Их перечислили аналитики портала OneTwoTrip.
В список вошли Сейшельские острова. Перелет туда обойдется туристу в 48 тыс. рублей. Граждане России могут находиться там 30 дней после получения бесплатной визы, которая выдается по прибытию.
Россияне также могут отдохнуть в Объединенных Арабских Эмиратах. Цены на билеты по этому направлению стартуют от 30 тыс. рублей, а безвизовый период длится 90 дней.
Помимо этого, бесплатная виза по прилету россиянам выдается на Мальдивах. Находиться по ней в стране разрешено до 30 дней, передает RT.