Экс-министр спорта Колобков осудил решение 35 стран не допускать россиян до ОИ-2024

Бывший министр спорта России Павел Колобков отреагировал на решение 35 государств отстранить отечественных спортсменов от участия в Олимпийских играх, которые пройдут в Париже в 2024 году. Слова политика обнародовало издание «Спорт-Экспресс».
По словам экс-главы ведомства, произошедшее является вмешательством стран в дела общественных организаций. При этом Колобков напомнил, что ранее об аналогичной проблеме говорил руководитель Международного олимпийского комитета Томас Бах.
«Мое мнение, наверное, президент МОК должен на это жестко реагировать. Если он на это не отреагирует, мы все будем понимать, что олимпийское движение представляет собой сейчас, которое должно в принципе объединять спортсменов, страны», — сказал политик.
Ранее группа из 35 государств, включая Соединенные Штаты и Великобританию, выступила против допуска российских атлетов до участия в ОИ-2024. Как отметила латвийский министр спорта Юргита Шюгждинене, решение стран было единогласным.