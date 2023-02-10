Deutsche Bank: рецессия в США может произойти с вероятность 90%

По данным экспертов, в американской экономике есть признаки того, что инфляция достигла максимальных значений и начала замедляться. Однако она все еще находится на высоком уровне и существенно ниже целевых показателей Федеральной резервной системы, поэтому, вероятнее всего, еще будет расти.