Deutsche Bank: рецессия в США может произойти с вероятность 90%

Вероятность того, что экономика США впадет в рецессию, составляет 90%, передает «Интерфакс» мнение аналитиков Deutsche Bank.
По данным экспертов, в американской экономике есть признаки того, что инфляция достигла максимальных значений и начала замедляться. Однако она все еще находится на высоком уровне и существенно ниже целевых показателей Федеральной резервной системы, поэтому, вероятнее всего, еще будет расти.
Также аналитики отмечают, что обычно, когда инфляция в США поднимается выше значения в 8%, то до 6% она падает не менее чем за два года.