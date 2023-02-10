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Экс-участник «Короля и Шута» Андрей Князев оценил правдивость сериала о панк-группе

Общество
Экс-участник «Короля и Шута» Андрей Князев оценил правдивость сериала о панк-группе

Бывший участник петербургской панк-рок-группы «Король и Шут» Андрей Князев, он же Князь, высказался о правдивости истории, рассказанной в посвященном музыкальному коллективу сериале.

По его словам, авторам байопика удалось претворить задуманное в жизнь. Князев подчеркнул, что порой не столь важно внешнее сходство актеров с реальными персонажами, сколько попадание в образ.

«Повадки, ужимки, тонкости. И когда я увидел финальную версию, понял, что вопросов нет — мы попали в точку», — цитирует музыканта «АиФ».

Самого Князя в фильме сыграл актер Влад Коноплев. Образ же лидера музыкального коллектива Михаила Горшенева, выступавшего под сценическим именем Горшок, на экране воплотил Константин Плотников.
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