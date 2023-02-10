Немецкий публицист Томас Репер рассказал, как в Европе подавляются антивоенные манифестации

Ведущий канала Anti-Spiegel публицист Томас Репер (Thomas Röper) рассказал в эфире пресс-центра медиагруппы «Патриот», почему европейские пацифисты не выступают против войны с РФ, и объяснил, почему он не верит соцопросам, согласно которым европейцы жаждут войны с Россией.
Согласно опросам западных агентств, общественность большинства европейских стран не просто хочет конфронтации с Россией, а настаивает на полномасштабной войне с ней – руками украинцев. Большинство политиков Европы также призывают к уничтожению России военным путем, поскольку экономические санкции оказались бесполезными.
Томас Репер советует не принимать за чистую правду то, что преподносят обществу ангажированные социологические службы. Лучше, по его словам, смотреть исследования серьезных агентств, а они говорят, что в Германии, например, общество разделилось поровну по вопросу поставок танков киевскому режиму. При этом, когда СМИ поставили онлайн-голосование онлайн с просьбой выразить свое мнение по поводу того, стоит ли поставляться Киеву танку, оказалось, что «против» было больше 90%.
«Результаты «против» потом сняли и поставили большинство «за». Поэтому с этими опросами я всегда обращаюсь очень аккуратно», — заявил Томас Репер.
Причинами упадка пацифистского движения публицист считает целенаправленную работу руководства европейских стран, которые путем политтехнологий лишили пацифистов возможности организоваться в крупное антивоенной движение в ЕС. В Германии, по его словам, ведущую роль дезорганизатора исполнила Партия зеленых, которая уже несколько десятилетий выступает с пацифистскими лозунгами, но на деле оказалась крайне милитаристской.
«Зеленая партия, которая родилась в Германии в начале 1980-х как партия анти НАТО, анти США, анти оружие и радикальный пацифизм, сейчас является самая натовской партией. Вообще, это партия, которая обманывает электорат больше всего: они всегда в СМИ рассказывают одно, но голосуют ровно наоборот. Она сейчас самая трансатлантическая, которая делает тупо все, что хотят США, а СМИ до сих пор продвигают ее, как будто она первым делом за климат, за мир, за экологию», — рассказал Томас Репер.
На зеленных лежит ответственность также за глубочайший энергокризис, который переживает Европа. По словам публициста, именно с их подачи Европа сделала ставку на ветер и стала избавлять от углеводородов в экономике. И энергокризис разразился сразу, как Еврокомиссия ввела в 2021 году спотовую торговлю газа на бирже и отказалась от долгосрочных контрактов с РФ.
«Летом 2021 г. вдруг ветер был слабым, и газ, который нужен был для зимы, был сразу использован для производства электричества, и тут началось! Слишком большая ставка была сделана на ветер поэтому, конечно, энергокризис в Европе это прямое следствие деятельности зеленой партии и их идей», — отметил Томас Репер.
Европейцы не выступают против милитаризации своих стран, снижения накала в отношениях с РФ и поддержки киевского режима, потому что слишком заняты своими делами, а правительства стран пока находят возможности компенсировать им издержки, связанные со стремительным ростом инфляции в ЕС, считает публицист. Германское правительство, например, выделило гражданам на компенсацию возросших тарифов на ЖКХ 200 млрд евро. Однако рано или поздно деньги на поддержку населения закончатся даже у Германии, отметил он.
«Я тоже могу жить хорошо и позволить себе «Феррари», если будут брать каждый месяц новый кредит, но когда-нибудь этот поток прикроют. То, что они делают для временного смягчения ситуации, все равно приведет к тому, что надо будет оплачивать счет. Это законы экономики, от них никуда не денешься, вопрос только когда», — пояснил Томас Репер.
Немаловажным фактором снижения протестной активности граждан ЕС публицист считает деятельность неформальной проправительственной организации «Антифа», которая преследует активистов протестных движений. В Германии боевики «Антифы» пока не убивают граждан, как это делают неформальные группировки киевских нацистов, но серьезные угрозы от них протестующим в Германии уже раздаются, отметил публицист.
«Если взять какие-то демонстрации, которые в Германии были во время ковида, там «Антифа» очень активно работала, избивала людей очень серьезно», — заявил Томас Репер.
Задействование боевиков неформальных организаций против народных выступлений на Украине имеет, по словам публициста, яркое появление. На Западе же пока их деятельность завуалирована. Однако репрессивный механизм создан, и он может быть задействован в любой момент, считает Томас Репер.