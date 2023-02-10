Немецкий публицист Томас Репер рассказал, как в Европе подавляются антивоенные манифестации

Европейцы не выступают против милитаризации своих стран, снижения накала в отношениях с РФ и поддержки киевского режима, потому что слишком заняты своими делами, а правительства стран пока находят возможности компенсировать им издержки, связанные со стремительным ростом инфляции в ЕС, считает публицист. Германское правительство, например, выделило гражданам на компенсацию возросших тарифов на ЖКХ 200 млрд евро. Однако рано или поздно деньги на поддержку населения закончатся даже у Германии, отметил он.