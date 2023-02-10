Депутат Иванов считает красоты России богатейшими во всем мире

Запрет на заграничный отдых для чиновников и депутатов, а также на демонстрацию парламентариями предметов роскоши в социальных сетях до сих пор активно обсуждается в СМИ. Соответствующая инициатива была внесена в Государственную Думу
Согласно предлагаемому законопроекту, парламентариям будет запрещено во время проведения специальной военной операции покидать территорию страны в нерабочих целях, дипломатических встреч и командировок ограничение касаться не будет.
Инициативу в беседе с корреспондентом ФАН прокомментировал депутат Госдумы Владимир Иванов. Он отметил, что сейчас не лучшее время для заграничных поездок и объяснил, почему:
«Против всех депутатов введены санкции, и никто не даст гарантии, что с тобой ничего не произойдет. Ты подставляешь себя и своих близких. И не только их. Конечно, есть исключения — медицинские показатели. Тут сложно что-то возразить. Но в любом случае — это самостоятельный выбор любого, при этом, патриот своей страны в сложное время, всегда останется в своей стране », — считает он.
По мнению Иванова, многие спешат увидеть и восхититься тем обыденным, что несравнимо с нашей природой, с теми красотами, которые у нас есть.
Сам парламентарий при выборе места для отдыха отдает предпочтение России, если есть возможность, то выходные проводить в Подмосковье. Последний раз, по словам политика, он отдыхал в Крыму.
«Работая в Дагестане, я работал. Зачем отдыхать, когда ты на Каспии? Я с удивлением и восхищением каждый раз открывал для себя все новое в этой горной Республике. Уникальная природа Кавказа, горы, Сулакский каньон и многое другое. Я, к сожалению, не увидел и десятой части красот Дагестана. Мечтаю съездить на Камчатку, посмотреть то богатство природных красок, которые там есть. Многие не ценят то величие окружающего мира, которое есть в нашей стране», — отметил депутат.
Просторы России, ее красоты они намного богаче чем другие просторы и красоты мира, считает Иванов. Одна Камчатка или Дагестан чего стоят, политик считает, что любая поездка по России будет самой запоминающейся у человека в жизни, чем поездки в любые экзотические страны.
«Потому что таких красот, как у нас, думаю, нигде нет. Надеюсь, смогу когда-нибудь поехать на Камчатку и увидеть эту красоту своими глазами», — рассказал он.
Ранее депутат Госдумы Кобылкин посоветовал коллегам отдыхать в России.