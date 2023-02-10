Депутат Иванов считает красоты России богатейшими во всем мире

Просторы России, ее красоты они намного богаче чем другие просторы и красоты мира, считает Иванов. Одна Камчатка или Дагестан чего стоят, политик считает, что любая поездка по России будет самой запоминающейся у человека в жизни, чем поездки в любые экзотические страны.