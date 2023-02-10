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Сиднейский университет обнаружил в легких человека блокирующий COVID-19 белок

Общество
Сиднейский университет обнаружил в легких человека блокирующий COVID-19 белок

Австралийские ученые из Сиднейского университета обнаружили в легких человека белок, который блокирует коронавирус.

По словам специалистов, LRRC15 связывает COVID-19 и не дает ему распространяться дальше. Как отметил профессор Грег Нили, выявленный белок является естественным иммунным барьером.

«Этот белок был обнаружен в легких, клетках кожи и языка, а также в лимфатических узлах и в плаценте», — добавил эксперт.

Дальнейшие исследования позволят разработать препараты, способные блокировать вирусную инфекцию, из-за которой возникает фиброз легких. Результаты научной работы опубликованы в отчете на официальном сайте вуза.
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