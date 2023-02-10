Сиднейский университет обнаружил в легких человека блокирующий COVID-19 белок

Австралийские ученые из Сиднейского университета обнаружили в легких человека белок, который блокирует коронавирус.
По словам специалистов, LRRC15 связывает COVID-19 и не дает ему распространяться дальше. Как отметил профессор Грег Нили, выявленный белок является естественным иммунным барьером.
«Этот белок был обнаружен в легких, клетках кожи и языка, а также в лимфатических узлах и в плаценте», — добавил эксперт.
Дальнейшие исследования позволят разработать препараты, способные блокировать вирусную инфекцию, из-за которой возникает фиброз легких. Результаты научной работы опубликованы в отчете на официальном сайте вуза.