Россиянам перечислили продукты, которые помогут избавить кровь от токсинов

В список также включили зеленый чай. Отмечается, что активные ингредиенты в его составе помогут провести эффективную детоксикацию. Помимо этого, россиянам рекомендовали употреблять ананасы, апельсины, грейпфруты, которые содержат много витаминов, минералов, клетчатки и антиоксидантов, активизирующих пищеварение.