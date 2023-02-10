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Россиянам перечислили продукты, которые помогут избавить кровь от токсинов

Общество
Россиянам перечислили продукты, которые помогут избавить кровь от токсинов

Кровь от токсинов помогут очистить такие популярные продукты, как лимон, имбирь, свекла, чеснок, капуста и бурый рис.

Перечень способствующих детоксикации крови продуктов подготовил портал MedikForum.ru. Так, имбирь, например, выполнит упомянутую функцию за счет содержания большого количества антиоксидантов, которые вдобавок укрепляют иммунитет.

В список также включили зеленый чай. Отмечается, что активные ингредиенты в его составе помогут провести эффективную детоксикацию. Помимо этого, россиянам рекомендовали употреблять ананасы, апельсины, грейпфруты, которые содержат много витаминов, минералов, клетчатки и антиоксидантов, активизирующих пищеварение.

Полезными для очищения крови окажутся и артишоки. В публикации говорится, что они помогают переваривать жирную пищу и улучшают работу печени.
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