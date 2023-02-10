Россиянам перечислили продукты, которые помогут избавить кровь от токсинов

Кровь от токсинов помогут очистить такие популярные продукты, как лимон, имбирь, свекла, чеснок, капуста и бурый рис.
Перечень способствующих детоксикации крови продуктов подготовил портал MedikForum.ru. Так, имбирь, например, выполнит упомянутую функцию за счет содержания большого количества антиоксидантов, которые вдобавок укрепляют иммунитет.
В список также включили зеленый чай. Отмечается, что активные ингредиенты в его составе помогут провести эффективную детоксикацию. Помимо этого, россиянам рекомендовали употреблять ананасы, апельсины, грейпфруты, которые содержат много витаминов, минералов, клетчатки и антиоксидантов, активизирующих пищеварение.
Полезными для очищения крови окажутся и артишоки. В публикации говорится, что они помогают переваривать жирную пищу и улучшают работу печени.