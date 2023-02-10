«Против себя или против России»: Вассерман назвал предел санкционного давления ЕС

Главы государств и правительств ЕС будут стремиться усилить санкционное давление на Россию для окончания специальной военной операции на Украине. Об этом говорится в их заявлении, обнародованном по итогам саммита сообщества в Брюсселе.
Корреспондент ФАН обратился к депутату Государственной думы Анатолию Вассерману, чтобы узнать, есть ли предел у санкций Европы в отношении РФ.
«Европейские страны ограничены тем, что рано или поздно они добьются вовлечения в этой давление всех «своих», часть из которых впоследствии открестится от остальных, лишь бы не участвовать в этом убыточном фарсе, — заметил парламентарий. — Я думаю, что уже сейчас ограничения на взаимодействие с Европой нивелируются Россией посредством тесного сотрудничества с Китаем и Индией. Уверен, что есть и другие страны, которые помогают нам в этом — просто они не афишируют своего участия».
Однако предел ограничениям может возникнуть и по другой причине, обусловленной экономическим состоянием стран Европейского Союза, добавил собеседник ФАН.
«Уже в самой Европе ходят анекдоты на тему того, против кого ЕС на самом деле действует: против себя самого или все-таки против России, — заметил Вассерман. — Думаю, большинству европейцев с каждым днем все тяжелее «правильно» отвечать на подобные вопросы».
Вместе с тем депутат отметил достаточно серьезный запас прочности у государств Европы и готовность населения к неприятностям, которые можно оправдать «фантазиями на тему морали».
«Так что ЕС может держаться в этой «антироссийской игре» достаточно долго — но при этом не бесконечно долго, — подчеркнул парламентарий. — так что предел у санкционного давления есть — и, когда он будет достигнут, Европу ждет очень много интересных игр политических элит, связанных с переваливанием ответственности за все содеянное».
Ранее ФАН писал, как под санкциями развивается Иран.