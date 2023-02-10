Украина получила от Черногории военной помощи более чем на десять миллионов евро

Власти Черногории с начала российской спецоперации передали Украине гуманитарной, материальной и военной помощи на более чем десять миллионов евро.
В сообщении черногорского минобороны говорится, что власти страны семь раз выделяли дотации на поддержку Украины.
«Оценочная стоимость дотаций — 10,06 миллиона евро», — заявили в военном ведомстве.
Стоит отметить, что в конце июня 2023 года правительство Черногории одобрило дополнительный пакет помощи Киеву, однако его содержание и размеры до сих пор неизвестны.