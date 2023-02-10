Сотрудники ФБР прибыли обыскать дом бывшего вице-президента США Пенса

Экс-вице-президент Соединенных Штатов Майк Пенс подвергнется обыскам со стороны сотрудников Федерального бюро расследований. Соответствующее заявление появилось в Сети 10 февраля.
Представители американской структуры уже прибыли в дом, передают журналисты. По их данным, речь идет о возможном хранении бывшим вице-президентом США секретных материалов.
Ранее Майка Пенса вызвали к спецпрокурору, занимающемуся расследованиями в отношении экс-главы государства Дональда Трампа. Об этом рассказали аналитики ABC News.