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Посол Митрофанова вместе с коллегами возложила цветы к памятнику графа Игнатова в Болгарии

Общество
Посол Митрофанова вместе с коллегами возложила цветы к памятнику графа Игнатова в Болгарии

Сотрудники дипломатической миссии России в Болгарии возложили цветы к памятнику графу Николаю Игнатову в столице республики. Процессию возглавила посол Москвы в Софии Элеонора Митрофанова, передало издание ТАСС.

Памятное мероприятие было приурочено к празднованию Дня дипломатического работника России. При этом к акции присоединились представители общественных организаций и политических партий Болгарии.

Элеонора Митрофанова, в свою очередь, указала на знаковость Николая Игнатьева для всех российских дипломатов.

«Он сыграл ключевую роль в подписании Сан-Стефанского мирного договора, согласно которому Болгария после освобождения от турецкого ига получала свою территорию в прежних границах, и отстаивал эту позицию до конца», — напомнила посол.

Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что западные государства развязали гибридную войну против России. Тем не менее глава внешнеполитического ведомства указал на способность страны преодолеть эти трудности.
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