Невролог Комаров развеял миф о пользе алкоголя для профилактики деменции

Медицинский специалист утверждает, что алкоголь лишь способствует развитию деменции. Быстрее всего заболевание развитивается у граждан, злоупотребляющих такими напитками. При этом Комаров подчеркнул, что в некоторых случаях деменция может возникнуть одновременно с не менее опасным заболеванием — синдромом Корсакова, передает издание News.Ru.