Невролог Комаров развеял миф о пользе алкоголя для профилактики деменции

Вопреки распространенному мнению, употребление алкоголя не снижает риск развития деменции, а увеличивает его. Об этом заявил врач-невролог Александр Комаров. Он объяснил, чем опасны спиртные напитки.
Медицинский специалист утверждает, что алкоголь лишь способствует развитию деменции. Быстрее всего заболевание развитивается у граждан, злоупотребляющих такими напитками. При этом Комаров подчеркнул, что в некоторых случаях деменция может возникнуть одновременно с не менее опасным заболеванием — синдромом Корсакова, передает издание News.Ru.
Заявления производителей алкогольной продукции о том, что употребление вина или пива в небольших количествах на ежедневной основе безвредно, также не соответствует действительности. Врач советует отказаться от частного употребления спиртного для сохранения здоровья.