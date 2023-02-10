Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Невролог Комаров развеял миф о пользе алкоголя для профилактики деменции

Общество
Невролог Комаров развеял миф о пользе алкоголя для профилактики деменции

Вопреки распространенному мнению, употребление алкоголя не снижает риск развития деменции, а увеличивает его. Об этом заявил врач-невролог Александр Комаров. Он объяснил, чем опасны спиртные напитки.

Медицинский специалист утверждает, что алкоголь лишь способствует развитию деменции. Быстрее всего заболевание развитивается у граждан, злоупотребляющих такими напитками. При этом Комаров подчеркнул, что в некоторых случаях деменция может возникнуть одновременно с не менее опасным заболеванием — синдромом Корсакова, передает издание News.Ru.

Заявления производителей алкогольной продукции о том, что употребление вина или пива в небольших количествах на ежедневной основе безвредно, также не соответствует действительности. Врач советует отказаться от частного употребления спиртного для сохранения здоровья.
деменция алкоголь здоровье нарколог
Военкоры ФАН
Лучшие в аду