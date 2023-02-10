Депутат Драпеко отреагировала на замену Барбары Брыльской в «Иронии судьбы» нейросетью

Депутат Государственной думы от фракции «Справедливая Россия – За правду» Елена Драпеко отреагировала на попытки заменить польскую актрису Барбару Брыльску в «Иронии судьбы, или С легким паром!» на другую артистку с помощью нейросети. Парламентарий считает это невозможным.
Драпеко не поддержала инициативу депутата Госдумы Ольги Занко о том, чтобы убрать Брыльску из культовой кинокартины. Она считает, что подобные вмешательства уничтожат отечественные фильмы, передает «Газета.ru».
«Нужно отличать художественные произведения от высказываний участвующих в них граждан. Кино вообще коллективное творчество. Там есть режиссер, сценарист, композитор, художник. Мало ли кто там из них что сказал, мы не можем из-за этого уничтожить художественное произведение», — выразила мнение депутат.
Отметим, что Занко провела эксперимент с помощью нейросети. Парламентарий показала, что благодаря такой технологии смогла заменить Брыльску на актрису Валентину Талызину, пишет телеканал «360».