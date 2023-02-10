Депутат Драпеко отреагировала на замену Барбары Брыльской в «Иронии судьбы» нейросетью

Депутат Государственной думы от фракции «Справедливая Россия – За правду» Елена Драпеко отреагировала на попытки заменить польскую актрису Барбару Брыльску в «Иронии судьбы, или С легким паром!» на другую артистку с помощью нейросети. Парламентарий считает это невозможным.