Генпрокуратура Украины арестовала российскую железную руду в Одесской области

Отмечается, что стоимость груза оценивается в более чем 1 млн долларов, и он был ввезен на Украину для дальнейшей отправки по морю. Однако в ходе обыска груз арестован и может быть передан в Национальное агентство по выявлению, розыску и управлению активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).