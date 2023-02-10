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Генпрокуратура Украины арестовала российскую железную руду в Одесской области

Экономика
Генпрокуратура Украины арестовала российскую железную руду в Одесской области

В Одесской области арестован груз железной руды российской компании стоимостью более 1 млн долларов. Об этом заявили в Генеральной прокуратуре Украины.

В Telegram-канале офиса генепрокурора Украины сообщается, что 2,5 тыс. тонн железной руды, принадлежащей АО «Холдинговая компания "Акционерное общество Металлоинвест"», арестованы.

Отмечается, что стоимость груза оценивается в более чем 1 млн долларов, и он был ввезен на Украину для дальнейшей отправки по морю. Однако в ходе обыска груз арестован и может быть передан в Национальное агентство по выявлению, розыску и управлению активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).
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