Генпрокуратура Украины арестовала российскую железную руду в Одесской области

В Одесской области арестован груз железной руды российской компании стоимостью более 1 млн долларов. Об этом заявили в Генеральной прокуратуре Украины.
В Telegram-канале офиса генепрокурора Украины сообщается, что 2,5 тыс. тонн железной руды, принадлежащей АО «Холдинговая компания "Акционерное общество Металлоинвест"», арестованы.
Отмечается, что стоимость груза оценивается в более чем 1 млн долларов, и он был ввезен на Украину для дальнейшей отправки по морю. Однако в ходе обыска груз арестован и может быть передан в Национальное агентство по выявлению, розыску и управлению активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).