Лавров раскрыл одну из главных задач МИД России во внешней политике

В обновленной концепции внешней политики официальной Москвы будет отражена цель по формированию благоприятных внешних условий для внутреннего развития государства. Соответствующее заявление сделал министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров.
Таким образом глава внешнеполитического ведомства раскрыл одну из главных задач российского МИД.
«Именно на это нас ориентирует президент. Такая задача закреплена в доктринальных документах и обязательно будет отражена в обновленной концепции внешней политики, работа над которой сейчас завершается», — подчеркнул Лавров.
Об этом министр рассказал во время выступления на торжественном собрании в честь Дня дипломатического работника.