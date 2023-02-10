Подоляк опроверг сообщение о предложении Киеву территориальных уступок в обмен на мир

Правительству Украины не предлагали территориальные уступки в обмен на заключение мира. Об этом заявил Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк.
Соответствующей информацией он поделился 10 февраля, в пятницу в ходе беседы с журналистом Die Welt. Политик добавил, что такой договор можно было бы считать абсолютной победой Кремля в ходе вооруженного противостояния на украинской земле.
«Это был бы абсолютный нонсенс. Никакого мира не будет, если десять или двадцать, или тридцать процентов территории страны перейдут России», — указал Подоляк.
Прежде стало известно, что жители Германии обратились к канцлеру ФРГ Олафу Шольцу с призывом немедленно возобновить переговоры России и Украины. Они также вышли на антиправительственный митинг с требованием отменить санкции против Кремля.