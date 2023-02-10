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Мэр Москвы Собянин назвал Ховрино хорошим примером реализации программы «Мой район»

Общество
Мэр Москвы Собянин назвал Ховрино хорошим примером реализации программы «Мой район»

Результаты работы по программе «Мой район» хорошо заметны на примере Ховрино, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

Главная задача программы — создать комфортные условия для москвичей во всех районах, вне зависимости от их удаленности от центра. По словам градоначальника, мало какой район столицы может сравниться с Ховрино по числу масштабных транспортных проектов.

Среди них междугородный автовокзал «Северные ворота», железнодорожная станция Ховрино, которая войдет в состав МЦД-3, и так далее. Также здесь скоро откроются новая школа, детский сад и поликлиника.

Кроме того, в Ховрино активно занимаются благоустройством скверов, парков и других общественных пространств. Все работы проходят согласование с местными жителями, добавил мэр в своем Telegram-канале.

В планах на 2023 год — благоустройство сквера у храма иконы Божией Матери «Знамение». Еще в рамках программы специалисты приведут в порядок 14 дворов и выполнят капитальный ремонт библиотеки №26.
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