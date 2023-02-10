Мэр Москвы Собянин назвал Ховрино хорошим примером реализации программы «Мой район»

Результаты работы по программе «Мой район» хорошо заметны на примере Ховрино, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
Главная задача программы — создать комфортные условия для москвичей во всех районах, вне зависимости от их удаленности от центра. По словам градоначальника, мало какой район столицы может сравниться с Ховрино по числу масштабных транспортных проектов.
Среди них междугородный автовокзал «Северные ворота», железнодорожная станция Ховрино, которая войдет в состав МЦД-3, и так далее. Также здесь скоро откроются новая школа, детский сад и поликлиника.
Кроме того, в Ховрино активно занимаются благоустройством скверов, парков и других общественных пространств. Все работы проходят согласование с местными жителями, добавил мэр в своем Telegram-канале.
В планах на 2023 год — благоустройство сквера у храма иконы Божией Матери «Знамение». Еще в рамках программы специалисты приведут в порядок 14 дворов и выполнят капитальный ремонт библиотеки №26.