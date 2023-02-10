Политолог Бортник: трюк Зеленского с западными истребителями не увенчался успехом

Эксперт напомнил, что для борьбы с нерешительностью своих иностранных партнеров бывший комик решил лично сообщить им о новых «хотелках». Для этого он совершил турне по Европе, в ходе которого президент столкнулся с тревожным звонком. Речь идет о сломе курса Запада по Украине, который отразился в отказе помогать стране самолетами, уточнил Бортник в интервью изданию «Страна.ua».