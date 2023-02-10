Политолог Бортник: трюк Зеленского с западными истребителями не увенчался успехом

Окрыленный недавним решением Запада поставить Киеву танки президент Украины Владимир Зеленский захотел провернуть тот же трюк и с истребителями. Впрочем, планам политика не суждено было сбыться, считает политолог Руслан Бортник.
Эксперт напомнил, что для борьбы с нерешительностью своих иностранных партнеров бывший комик решил лично сообщить им о новых «хотелках». Для этого он совершил турне по Европе, в ходе которого президент столкнулся с тревожным звонком. Речь идет о сломе курса Запада по Украине, который отразился в отказе помогать стране самолетами, уточнил Бортник в интервью изданию «Страна.ua».
«Это говорит о нарастании проблемы», — констатировал политолог, добавив, что Киеву катастрофически не хватает оружия и боеприпасов.
Напомним, что поездка Зеленского в страны Европы состоялась на этой неделе. В рамках турне он посетил Британию, Францию и Бельгию, где встретился с местными лидерами, а также поучаствовал в саммите ЕС.