Красноморские курорты Египта посетили в 2022 году более 900 тыс. российских туристов

В январе Центральный банк России принял решение установить официальный курс рубля к египетскому фунту. По мнению экспертов, данный шаг не только стимулирует туристический сектор, но и положительно скажется на товарообороте между двумя странами, который в течение 2021 года составил более 4,7 млрд долларов.