Красноморские курорты Египта посетили в 2022 году более 900 тыс. российских туристов

Каир, 10 февраля. Египет принял в 2022 году 947 122 российских отдыхающих, сообщил местный эксперт по туризму Эсам Али. В своем заявлении он сослался на данные Пограничной службы ФСБ РФ.
Наиболее популярными направлениями остаются прибрежные города Красного моря. По словам Али, Хургаду за прошлый год посетили 472 тыс. россиян. Турпоток же из РФ на юг Синайского полуострова, где расположен курорт Шарм-эль-Шейх, составил около 440 тыс. человек.
Ранее холдинг EgyptAir объявил, что компания обеспечивает в общей сложности 1250 чартеров в период с 2021 по первый квартал текущего 2023 года. Из них 470 рейсов, совершаемых из Москвы непосредственно в Хургаду и Шарм-эль-Шейх.
В январе Центральный банк России принял решение установить официальный курс рубля к египетскому фунту. По мнению экспертов, данный шаг не только стимулирует туристический сектор, но и положительно скажется на товарообороте между двумя странами, который в течение 2021 года составил более 4,7 млрд долларов.