Уровень торговли США и Китая за 2022 год достиг исторического максимума

В целом порядка 13% всей внешней торговли США приходится на КНР. Любые дополнительные ограничения на китайскую продукцию со стороны Вашингтона могут иметь макроэкономические последствия, в том числе они влекут риски ускорения инфляции, отметил первый вице-президент Центра стратегических разработок Борис Копейкин.