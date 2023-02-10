Уровень торговли США и Китая за 2022 год достиг исторического максимума

Внешняя торговля Соединенных Штатов с КНР выросла до 690,59 млрд долларов по итогам 2022 года. Это оказалось новым историческим рекордом, сообщают «Ведомости» со ссылкой на сведения американского Бюро экономического анализа (BEA).
За минувший год США закупили китайских товаров на 536,75 млрд долларов, а экспорт составил 153,84 млрд долларов. Прошлый рекорд был достигнут в 2018 году.
Сейчас Китай находится на третьей позиции по уровню торговли с США. В этом рейтинге его опережают Мексика и Канада.
В целом порядка 13% всей внешней торговли США приходится на КНР. Любые дополнительные ограничения на китайскую продукцию со стороны Вашингтона могут иметь макроэкономические последствия, в том числе они влекут риски ускорения инфляции, отметил первый вице-президент Центра стратегических разработок Борис Копейкин.