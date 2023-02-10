Требование к Шольцу начать переговоры по Украины поддержали более 25 тысяч человек

Петицию с призывом к канцлеру ФРГ Олафу Шольцу прекратить вооружать Киев и выступить за мирные переговоры подписали более 25 тысяч человек.
Согласно информации с сайта change.org петиция стала одной из самых поддерживаемых на портале.
«Я подписал эту петицию за мир. При работе во имя мира партийные границы не должны быть барьером. Тысячи подписей еще не поставлены. Поэтому подпишите тоже», — поделился в Twitter лидер партии «Альтернатива для Германии» Тино Круппала.
Авторами петиции «манифест за мир» стали депутат от Левой партии Сара Вагенкнехт и основательница журнала Emma Алиса Шварцер. Среди подписавших требование к канцлеру есть немецкие депутаты, журналисты, артисты и деятели науки.