Москва и Пекин организовали перегрузку российского сырья у Гибралтара

Компании из России и Китая реализуют перегрузку российской нефти и нефтепродуктов из портов Балтики на супертанкеры вблизи Гибралтара, передает EADaily.
Три танкера уже направляются в Азию, а четыре ждут загрузки. Все они могут транспортировать 14 млн баррелей сырья за раз. Данный показатель составляет 14% суточного потребления.
При этом супертанкеры не были в российских портах. Они находились в нейтральных водах вблизи Алжира у Гибралтара, куда пришли из балтийских портов.
Напомним, с 5 декабря Евросоюз ввел эмбарго на импорт российской нефти, а с 5 февраля — на нефтепродукты из России.