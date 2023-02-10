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Москва и Пекин организовали перегрузку российского сырья у Гибралтара

Экономика
Москва и Пекин организовали перегрузку российского сырья у Гибралтара

Компании из России и Китая реализуют перегрузку российской нефти и нефтепродуктов из портов Балтики на супертанкеры вблизи Гибралтара, передает EADaily.

Три танкера уже направляются в Азию, а четыре ждут загрузки. Все они могут транспортировать 14 млн баррелей сырья за раз. Данный показатель составляет 14% суточного потребления.

При этом супертанкеры не были в российских портах. Они находились в нейтральных водах вблизи Алжира у Гибралтара, куда пришли из балтийских портов.

Напомним, с 5 декабря Евросоюз ввел эмбарго на импорт российской нефти, а с 5 февраля — на нефтепродукты из России.
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