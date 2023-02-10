Пресс-служба Пулково предупредила о возможной задержке рейсов из-за сильной метели

В пресс-службе Пулково отметили, что в зоне работы воздушной гавани наблюдаются сложные метеоусловия: низовая метель и мокрый снег. В зависимости от ситуации экипаж самолета может принять решение об уходе на запасные аэродромы, что может привести к задержке рейсов. В частности такое решение уже принял экипаж борта авиакомпании «Победа», следовавшего их Махачкалы, а также компании Pegasus Airlines, следовавшего из Стамбула. К настоящему моменту известно о задержке одного рейса в Волгоград, остальные планируют вылететь по расписанию.