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Пресс-служба Пулково предупредила о возможной задержке рейсов из-за сильной метели

Общество
Пресс-служба Пулково предупредила о возможной задержке рейсов из-за сильной метели

Аэропорт Пулково, расположенный в Санкт-Петербурге, продолжает работать в штатном режиме, несмотря на серьезное ухудшение погодных условий. Об этом заявили в пресс-службе воздушной гавани. Они подчеркнули, что из-за непогоды возможна задержка рейсов.

В пресс-службе Пулково отметили, что в зоне работы воздушной гавани наблюдаются сложные метеоусловия: низовая метель и мокрый снег. В зависимости от ситуации экипаж самолета может принять решение об уходе на запасные аэродромы, что может привести к задержке рейсов. В частности такое решение уже принял экипаж борта авиакомпании «Победа», следовавшего их Махачкалы, а также компании Pegasus Airlines, следовавшего из Стамбула. К настоящему моменту известно о задержке одного рейса в Волгоград, остальные планируют вылететь по расписанию.

В самом Санкт-Петербурге складывается сложная транспортная ситуация на фоне сильной метели. По мнению горожан, команда губернатора Александра Беглова не вывела на улицы достаточное количество снегоуборочной техники, что стало причиной образования восьмибалльных пробок.
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