Сегодняшние события на Украине никого не оставляют равнодушными, не исключение и популярные блогеры. В новом сезоне #БЕЗФИЛЬТРОВ ведущий Антон Беккужев встречается со интернет-знаменитостями, которые когда-то были связаны с Украиной, а сейчас всецело поддерживают нашу страну. Героем нового выпуска стал Telegram-блогер Сергей Черкасский.
Сергей родился и вырос в Днепропетровске. Сегодня в городе сносят памятники российской императрице Екатерине II.
«Зачем-то стирают свою же историю», — с болью комментирует Сергей.
Блогер уверен: каждый днепропетровец — на самом деле русский. Но с началом раскола на Украине гражданская война произошла в каждой семье.
Не стала исключением и семья Сергея Черкасского. Уже три года блогер проживает в Москве и не поддерживает связь с оставшимися на Украине родителями из-за разности взглядов. Герой выпуска приписывает потерю семьи Майдану. Но старается держаться и не впадать в уныние. Сергей верит, что история, написанная победителем — Россией, все расставит по местам. Он уверен: только победа нашей страны принесет Украине мир, развитие и процветание.
Когда на Украине «закончился закон», почему Путина в Китае называют красавчиком — подробно в новом выпуске программы #БЕЗФИЛЬТРОВ с Антоном Беккужевым.