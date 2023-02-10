БЕЗФИЛЬТРОВ с Сергеем Чаркасским: «Победа России принесет Украине мир и процветание»

Не стала исключением и семья Сергея Черкасского. Уже три года блогер проживает в Москве и не поддерживает связь с оставшимися на Украине родителями из-за разности взглядов. Герой выпуска приписывает потерю семьи Майдану. Но старается держаться и не впадать в уныние. Сергей верит, что история, написанная победителем — Россией, все расставит по местам. Он уверен: только победа нашей страны принесет Украине мир, развитие и процветание.